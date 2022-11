Trend průsvitných šatů nevolí jen Hana Vagnerová. Odvážný model si vybrala i vnadná zpěvačka

Na udílení cen Woman Of The Year doprovodily Ritu maminka se sestrou. Profimedia.cz

Další slavnou kráskou, která vyzkoušela letošní hit průsvitných šatů, je zpěvačka Rita Ora (31). Ta se v černém modelu objevila na úterním slavnostním galavečeru k udílení cen Woman Of The Year 2022 v Londýně a rozhodně se bylo nač dívat…

Kráska kosovského původu oslnila na červeném koberci a nechala vyniknout svou pevnou postavu, na které poslední měsíce pravidelně maká. Přesto byla z dam, které již dřív vsadily na průsvitné materiály u večerních rób, ještě poměrně cudná, jelikož její šaty značky Jacquemus za 27 tisíc korun měly v horní části dvojitou látku, a tak se autorce hitů Hot Right Now či How We Do Party nerýsoval hrudník.

Zpěvačce ani tentokrát nedělal doprovod její manžel - novozélandský režisér Taika Waititi, jehož si vzala letos v srpnu, doprovodila ji její maminka Vera Sahatçiu, jež je známou psychiatričkou, se sestrou Elenou Orou. Jak to všem třem dámám ve večerním slušelo, se můžete podívat v naší galerii… ■