Sexy pětibojař David Svoboda je samý sval: Mladá zápasnice s ním ale švihla o zem jako nic!

David Svoboda Super.cz

David má dvojče, Tomáš Svoboda je také úspěšný sportovec, což je pro něj další motivace. „To, že mám dvojče, je rozhodně dobré. Je to plus pro sportovní růst. Ale rivalita mezi námi nikdy nebyla, myslím, že by byla spíš na škodu.“

Oba bratři mají stejný sen. Chtěli by spolu založit sportovní školu. „My to máme v šuplíku. Tento projekt aktuálně spí a čekáme na příznivější vítr. Covid nám to přetrhl, a i ekonomicky čekáme, teď se neví, co bude. Počkáme, až to bude příhodnější."

S Davidem jsme si povídali na akci, která měla za cíl přispět k tomu, vyburcovat děti ke sportu. Co by sám sportovec dělal, kdyby mu jednou jeho dítě řeklo, že sportovat nechce? „Neumím si to představit, ale troufám si říct, že když děti tohle řeknou, tak za to někdo může, protože děti se přirozeně rády hýbou, mají z pohybu radost,“ míní Svoboda.

Sám si na akci vyzkoušel boj s další účastnicí, zápasnicí Adélou Hanzlíčkovou (28), která ho snadno dostala na lopatky. „S Adélou jsem si to vyzkoušel už v Riu, na olympiádě, když jsme na letišti čekali na zpožděný let a museli se nějak zabavit. A když jsem viděl, jak tam Adéla po zemi hází naše nejsilnější kanoisty, tak jsem pochopil, že nemá cenu soutěžit,“ smál se. ■