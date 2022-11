Půvabná bruneta přepere každého kluka. Zápasnice Adéla Hanzlíčková má díky této profesi dokonalou postavu

Zápasnice Adéla Hanzlíčková práskla, zda někdy šokovala nějakého nápadníka svou profesí Super.cz

Zápasnici Adélu Hanzlíčkovou jen tak nic nerozhodí. Dokáže se ubránit s přehledem sama a má na to takový talent, že přepere každého kluka. Jak sportovkyně vzpomíná na dobu randění, vyděsila někdy nějakého nápadníka tím, že je profesionální zápasnice?

„Nevím, asi s tím kluci byli v pohodě. Není to nic hrozného podle mě. V dnešní době se to tak asi už nebere,“ svěřila se smíchem Adéla pro Super.cz.

My si s Adélou povídali na akci, která přispěla k tomu, aby vyburcovala děti ke sportu, a to na jedné pražské základní škole v rámci projektu Sazka olympijský víceboj – Trénink s olympioniky. Na podobné příležitosti je sportovkyně zvyklá. „Ten můj sport je takový tahák na akce, kde mě využívají k tomu, abych někoho zvedala nebo s ním házela.“ Do této akce se zapojili i další sportovci, ale i zpěvák Mirai Navrátil (30).

A jak se sympatická bruneta dostala zrovna k tomuto sportu? „Když mi bylo 10 let a přestupovala jsem na sportovní školu, tak tam jsem měla hlavní sport zápas. Musela jsem tedy zápasit, a tak mě to chytlo a dělám to doteď,“ dodala Adéla Hanzlíčková během rozhovoru. ■