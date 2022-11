Sestra fotbalisty Schicka ve 4. měsíci těhotenství přišla o miminko. Teď poprvé našla odvahu promluvit

Kristýna Schicková ve 4. měsíci těhotenství potratila. Teď poprvé našla odvahu promluvit. Super.cz

Kristýna však přiznala, že prožila v životě i velmi těžké chvíle. Dvakrát nedonosila dítě. Podruhé potratila dokonce až na konci 4. měsíce těhotenství.

"Bylo to v pozdějším stadiu, bylo to bolestivé. Dlouho jsem o tom nedokázala mluvit. Teď už mám kompletní rodinu a už je to dobré. Zvládám o tom mluvit a chci říct lidem, že ani já nejsem dokonalá a dějí se mi smutné věci. Ne vždy je vše zalité sluncem, i když to tak může vypadat," řekla Super.cz Kristýna.

Neměla pak z dalšího těhotenství strach? "Samozřejmě obavy byly. Jestli srdíčko buší, jestli je vše v pořádku. Ale usmálo se na nás štěstí a máme krásného zdravého druhého chlapečka," dodala Schicková na módní show Poner, kde předváděla. ■