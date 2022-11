Nemá problém před kamerou ukázat přirození. Fanynku, která komentovala jeho chloubu, ale herec drsně odpálkoval

Paul Mescal s kolegyní Daisy Edgar-Jones v seriálu Normální lidi Profimedia.cz

„Přišla ke mně jedna slečna, co se loučila se svobodou, a řekla mi, že ji seriál nijak zvlášť nebavil, ale aspoň viděla můj penis a vyfotila si ho,“ popsal incident s fanynkou v rozhovoru pro GQ magazín Mescal.

„To bylo poprvé, co jsem se fakt naštval,“ přiznal mladý herec. „Řekl jsem jí, že je to ku*evsky drzé. Bylo to trapné pro mě, pro ni, pro mé přátele a musel jsem ji poslat pryč,“ přiznal s tím, že takové fanynky jsou naštěstí raritou.

I když občas potkává v barech muže, kteří mu v opilosti mají potřebu sdělovat, že ho jejich partnerky zbožňují, protože se v seriálu odhalil. Většina fanoušků je prý ale milá a slušná.

Už tomu tak bývá, že s velkou popularitou přichází velký zájem okolí a ztráta soukromí. Právě proto si Paul loni deaktivoval profily na sociálních sítích. Na Instagramu už má pouze privátní účet pro soukromé účely. Herci jednoduše nepřijde, že by sociální sítě byly nějakým přínosem.

Fanynky navíc mají smůlu, Paul je už přes dva roky ve vztahu se zpěvačkou Phoebe Bridgers. Dokonce se spekuluje, že už se stihli i zasnoubit.

A daří se mu i pracovně, patří mezi nejžádanější herce současnosti. Letos se objevil například v na festivalech hojně ceněném snímku Aftersun, dramatu God´s Creatures a vybrán byl i pro filmovou adaptaci opery Carmen. K tomu má rozběhnutých minimálně pět dalších projektů. ■