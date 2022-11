OBRAZEM: Nejen Emma Smetana a Eva Josefíková. Herečky a modelky se na módní show vyfikly na jedničku s hvězdičkou

Outfity na módní show Zuzany Kubíčkové se známým dámám povedly. Michaela Feuereislová

Jako velkou společenskou událost pojaly pozvané známé dámy módní přehlídku návrhářky Zuzany Kubíčkové. Po opravdu dlouhé době bylo radost pohledět nejen na molo, ale i do publika. Herečky, zpěvačky i modelky vytáhly ze svých šatníků to nejlepší, co mohly nabídnout, a většina outfitů byla na jedničku s hvězdičkou.