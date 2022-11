Perličky z natáčení slavné komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! Svůdnici Nevyjelovou hrála vítězka světové soutěže krásy

František Peterka a Luděk Sobota v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! Foto: Televize Seznam

I když film Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) viděl určitě každý (a mnozí ne jednou), rádi ho zhlédneme kdykoli znovu. Tentokrát se na něj můžeme podívat 8. listopadu na Televizi Seznam. Mimochodem, umíte si v roli nesmělého automechanika Františka Koudelky, který veškeré své konání opírá o „vědecký“ kondiciogram představit někoho jiného než geniálního komika Luďka Sobotu?

Určitě ne, i když do ní byli původně zvažováni i Jiří Krampol nebo Jan Hartl. Režisér Oldřich Lipský si ale tehdy vybral Sobotu a byla to trefa do černého.

Nežádoucí improvizace

Jediný, kdo měl se Sobotou problém, byl Ladislav Smoljak, který k filmu napsal spolu se Zdeňkem Svěrákem scénář. Po premiéře se totiž nechal slyšet, že mu herec celý film zkazil. Důvodem bylo především to, že oblíbený komik rád improvizuje a snažil se scénky oživit vlastními nápady, což Smoljakovi vadilo.

Podobný problém měl Smoljak i s Petrem Nárožným, který ztvárnil cholerického závodníka Volejníka. I ten byl na jeho vkus příliš iniciativní. Napětí ze zákulisí se naštěstí do vyznění snímku nijak nepřeneslo a Jáchyme, hoď ho do stroje! patří dodnes k nejoblíbenějším českým komediím. Zajímavé je, že Smoljaka o Sobotových kvalitách nepřesvědčil ani velký úspěch filmu.

Donald a Prďola

Hlášky, kterými je „Jáchym“ prošpikován, už dávno zlidověly. Tou nejznámější je určitě: „Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás.“ Většina z nás ale dokáže citovat i další: „Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo?“, „Vy nás ale zásobujete, pane Karfík“, „Kolik třešní, tolik višní“, „Je to takový překladatelský oříšek“, „STS Chvojkovice Brod – nó, zřejmě slušnej oddíl, no“ nebo „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.“

Hláška „Nemusí pršet, jen když kape“ se ve filmu objeví hned třikrát: na výstavě psů, na turnaji v judu a na výstavě miniaturisty Uko Ješity. V každém proslovu, který ve filmu zazní, se také opakuje obrat „svěží vítr“ (kromě tří výše zmíněných akcí o „svěžím větru“ uslyšíme ještě na automobilových závodech na Konopišti).

Docentovy dravčí oči

A zlidověla i postava docenta Chocholouška, jehož příjmení dnes vnímáme jako synonymum pro psychiatra.

Zdeněk Svěrák při jedné příležitosti připomněl historku s představitelem dr. Chocholouška Václavem Lohniským, který měl ve scénáři napsáno: „Sanitka se řítí ulicemi a dravčí oči docenta Chocholouška pátrají skrze sklo.“ Lohniský se po natočení scény zeptal, zda měl dostatečně „dravčí“ oči.

Co možná ještě nevíte

Svůdnou a nezapomenutelně se smějící paní Nevyjelovou, jejíž manžel tráví většinu času na cestách, hrála druhá vicemiss ČSSR roku 1970 a vítězka soutěže Miss Maja International Eva Fiedlerová. Hlas jí propůjčila herečka Jaroslava Adamová.

Představitel žárlivého výčepního „Prďoly“ Karel Novák byl člověk mnoha talentů. Principál Ypsilonky Jan Schmidt na něj vzpomínal jako na pánembohem políbeného herce a hudebníka, který byl stejně všestranný v civilním životě: truhlařil, zedničil a výtečně vařil. Bohužel, tři dny před svými padesátinami spáchal Novák sebevraždu.

Lubomír Lipský hraje ve filmu vrátného Prouzu v autoservisu. V jeho samém závěru také nadaboval stařečka s kosou, který se manželů Koudelkových ptá, jak to dělají, že se jim všechno tak dobře daří. Dánský muzikant, s jehož vozem vyhrál Koudelka závody na Konopišti, jezdil Fordem Mustang Convertible z roku 1966. ■