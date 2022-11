Manželka Vaška Noida Bárty promluvila o výchově dětí: Já jsem ten přísnější rodič

Manželka Noida Bárty prozradila, kdo z nich je přísnějším rodičem. Super.cz

Manželku Vaška Noida Bárty (42) jsme zastihli na křtu nového kalendáře její kamarádky Evy Burešové (29). Sympatická Eliška Bártová rozdávala úsměvy na všechny strany. Je to zkrátka šťastná maminka. „Mám se krásně, je to samozřejmě náročná úloha být mámou, navíc dvou dětí, které jsou malé. Teď byly obě nemocné, to známe všichni, takže to bylo náročné, ale je to krásná úloha, být maminka,“ svěřila se Super.cz.

Nabízí se tak otázka, kdo je přísnější rodič. Eliška, nebo drsný rocker? „Já bych řekla, že já. Já si myslím, že je to takhle vždycky, že ty maminky jsou ty, co udávají ty limity. Ty, co poroučí, a jsem ráda, že můj muž to dodržuje, že říká ‚Maminka zakázala, tatínek nemůže povolit’,“ a drží to se mnou. Ti tatínci jsou vždycky takoví rozmazlující a na ty srandičky,“ překvapila nás.

Loni o Silvestru se pár vydal na Maledivy, tehdy byla Eliška ještě těhotná. Letos kvůli mimču zůstanou doma. Sympatická brunetka má také další jasný plán. Ráda by co nejdřív začala opět cvičit, aby se cítila ještě lépe. „Teď necvičím, nestíhám. Jsem ráda, že stíhám chod domácnosti. Ráda bych se do toho pustila, ale není to tak jednoduchý, jako když jsem měla jen Elinku, která spala a maminka měla čas na sebe, ale už nespí a maminka musí ještě stranou,“ dodala Eliška Bártová. ■