Romantika, líbačka a slzy dojetí. Podívejte se na poslední scény ještě těhotné Evy Burešové v seriálu ZOO

Eva Burešová dočasně odešla ze seriálu ZOO. FTV Prima

„Samozřejmě, že jsem to ráno, kdy jsem měla poslední natáčecí den, o tom, že něco končí, přemýšlela. Dotočila jsem, ale jen na chvíli, a jelikož jsem věděla, že můj odchod není definitivní, tolik jsem to neprožívala,“ vzpomíná na den, kdy byla v ateliérech naposledy. V ději její dočasný odchod vyřešili, že odjede se svou láskou Petrem v podání Roberta Urbana do zahraničí, kde její milý dostal práci. Na romantickou scénu se podívejte ve videu.

„K tomu, že jsem odcházela s úsměvem, mi taky pomohlo to, že jsem končila kvůli krásné věci – narození syna. Moc jsem se na to těšila, a nebojte, nejsem odstřižená. S Robertem si volám poměrně často. I se Štěpánem Benonim. Ty svoje kluky kolem sebe mám,“ prozradila.

V kontaktu se seriálem je herečka i doma, protože nevynechá jediný díl. „Samozřejmě, že se koukám. Mám to moc ráda, jsem fanynka, která je stále v obraze. Navíc, vrátím se, takže to bylo naprosto jiné loučení, než bylo ve Slunečné. Tam jsem si uvědomovala, že si naposledy oblékám svoji kostkovanou košili, dojím kozy,“ smála se herečka.

Tu ale mrzí, že si nezahrála s Tomášem Klusem. „Jediné, co mě zamrzelo, je, že jsem se na natáčení nestihla potkat s Tomášem Klusem. Myslím, že to ale doženeme,“ slibuje seriálová Viky, která by se měla na plac vrátit, jakmile to její mateřské povinnosti dovolí. Plán je zatím po Novém roce. ■