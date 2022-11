U přebalování jsem měla slzy v očích. Zpěvačka Debbi (29) promluvila o tom, jak zvládá péči o tři manželovy děti

Zpěvačka Debbi promluvila o nesnázích v manželství. FTV Prima

Jsou to už tři měsíce, co je oblíbená zpěvačka Debbi (29) vdanou paní. Se svým manželem Tomášem tehdy ani nepodnikli žádnou pohádkovou svatební cestu. Zkrátka se sbalili a vyrazili s přáteli na vodu. Dodnes je oblíbená zrzka ráda, že ani žádost o ruku neproběhla jako ve filmu.

„Bylo to krásný, romantický a naštěstí jen ve dvou. Jsem ráda, že mého muže nenapadla taková ta šílená věc, že by mě požádal v nějaké restauraci před lidmi. To nevím, co bych dělala, asi bych ho hnala. Za mě to takhle bylo dokonalý,“ svěřila Debbi Super.cz jen pár dní po svatbě.

Se svatbou navíc vyvdala tři malé děti, které má manžel z předchozího vztahu. I když sama matkou ještě není, díky svému manželství poznala, jaké strasti péče o děti obnáší.

„S Tomášem jsme se dali dohromady, když byla jeho mladší holčička hodně malá, a to se ještě přebalovalo o sto šest. A tohle není úplně moje nejoblíbenější část. Když se jedná o ,velkej kšeft‘, to je překlad z němčiny, tak to nedělám. Stalo se jednou, že to vybuchlo a manžel tam nebyl, tak jsem ji v tom samozřejmě nenechala stát, než se táta vrátí. Ale měla jsem slzy v očích,“ vzpomínala Debbi v show 7 pádů Honzy Dědka.

Je také přesvědčená, že vyvdané děti jsou dokonalou antikoncepcí. „O letních prázdninách u nás byly děti týden v kuse. Je to super, ale také náročný. U táty je freedom, děti běhají, řvou, není tam řád. Po týdnu, kdy jsme šli poslední večer spát, děti už spaly, já polomrtvá v ložnici a Tomáš vešel a říká: Co kdyby bylo v kolébce ještě řvoucí miminko? Tak to byl ten moment, kdy jsem si řekla, že minimálně pět let se tohle ještě nestane,“ dodala populární zpěvačka. ■