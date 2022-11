Pět měsíců po porodu vypadá fantasticky! Manželka Davida Gránského Nikola zářila ve společnosti

Manželka Davida Gránského Nikola promluvila o jejich synovi Super.cz

Už pět měsíců jsou David Gránský (30) a Nikola Gránská pyšnými rodiči. Jejich malý synek Mateo jim dělá neuvěřitelnou radost. Usměvavá maminka se vydala na křest diáře její kamarádky Evy Burešové (29) a nutno podotknout, že jí to moc slušelo.

„Já jsem se po pěti měsících namalovala, dala jsem si na tom záležet, tak černé kruhy pod očima nejsou vidět. Unavená nejsem, mám se teď fajn. Ty začátky byly krušnější, ale teď je to už fajn,“ svěřila se s úsměvem Nikola Super.cz.

Právě Eva požádala Nikolu, aby se stala kmotrou jejího diáře na příští rok s názvem 3. kousek ZE(Mě) 2023. Další kmotřičkou byla manželka Vaška Noida Bárty (42) Eliška. Všechny tři se staly nerozlučnými kamarádkami v době těhotenství.

„Bylo to hrozně hezké. Já jsem Evičce jela oznámit, že čekám miminko, a řekly jsme si to vzájemně. Potom jsem poznala Elišku. Takže pak bylo hezké, že jsme všechny tři sdílely pocity a věděly jsme, že nás to čeká postupně všechny a budeme za chvíli maminkami.“

Nikola nám také prozradila, že je s Davidem čeká další výzva. Poprvé totiž řeší Vánoce jako rodiče. „Říkali jsme si, že je syn ještě maličký a že bychom se rádi domluvili s rodinou a Ježíškem, aby nenosil těch dárků tak moc, aby si jich vážil. Řešili jsme hlavně množství, protože máme obrovskou rodinu. Je to pro nás novinka přemýšlet nad dárky pro děti,“ dodala Nikola Gránská během rozhovoru. ■