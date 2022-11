Rihanna během měsíce neuvěřitelně zhubla: Čeká ji nejdůležitější vystoupení v životě!

Rihannina proměna je zřejmá na první pohled. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když na ni totiž fotografové narazili v sobotu večer před novou restaurací Caviar Russe na Madison Avenue v centru New Yorku, byla barbadoská diva štíhlá jako proutek. RiRi sice dojem umocnila i černým outfitem, ale na první pohled bylo jasné, že během pouhého měsíce krásná maminka šestiměsíčního syna radikálně zhubla.

Kráska, která se po pěti letech znovu probojovala do hitparády Billboard Hot 100 s písní Lift Me Up z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, si tentokrát nevyšla na večeři se svým partnerem a otcem svého syna A$AP Rockym, nýbrž s modelkou Gigi Hadid (27), která by měla v současnosti randit s oscarovým Leem DiCapriem. Pár ovšem oficiální cestou zatím vztah nepotvrdil. ■