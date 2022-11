Hvězda Ordinace Cibulková trpí těžkým a bolestivým onemocněním: Podle lékařů neměla mít ani děti

Klára Cibulková Česká televize

Po nástupu do první třídy se začaly její problémy pomalu stupňovat. „Nevydržela jsem sedět, byl pro mě problém usedět ty hodiny ve škole. Naši mi pak koupili takovou klekačku, abych u stolu, když píšu úkoly, aspoň trochu seděla rovně,“ svěřila herečka, které v deseti letech diagnostikovali těžkou skoliózu – dostala korzet až ke krku.

„To mi vadilo v období dospívání, kdy nabíráte sebevědomí a zajímáte se o kluky. Byla jsem uvázaná do něčeho, za co se stydíte a je vám to nepříjemný. Nesnášela jsem to,“ svěřila se Klára v pořadu 13. komnata. V šestnácti letech měla jít na operaci. Odmítla ji, protože chtěla zkusit přijímačky na DAMU a po operaci by se nemohla rok hýbat. „Fyzicky a psychicky si přijdete zdraví, jasně, že to bolí. Nepřijdete si, že byste měli jít na operaci, která by se nemusela povést a znamenalo by to, že se nebudete hýbat,“ dodala seriálová a divadelní herečka, které lékaři předpovídali, že nebude schopná odnosit dítě.

Operaci nakonec odmítla a zahájila cestu samoléčby. Dneska je dvojnásobnou maminkou. Navzdory varování doktorů a vlastním obavám se rozhodla těhotenství risknout a krátce po sobě porodila přirozenou cestou dvě děti. Daří se jí, i když žije s bolestí. Musí každý den cvičit. Jak sama říká, její nemoc vyžaduje vůli a disciplínu. ■