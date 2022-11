Agáta Hanychová ještě nenakoupila těhotenské oblečení: Sukně na ní přitom málem rupla

Agáta Hanychová oblékla sukni, která už je jí přes břicho malá. Super.cz

Těhotenské oblečení, které nosila během těhotenství s Kryšpínem a Miou, jí doma žádné nezůstalo, podívat se zatím byla jen v jednom obchodě a byla znechucená. "Když jsem viděla, jak ta těhotenská móda vypadá, tak je to akorát na to lehnout si do rakve v černém pytli. Od mých minulých těhotenství se to neposunulo nikam k lepšímu," krčila rameny.

"Zatím to řeším tak, že nosím to, co jsem nosila předtím, jen mám rozepnuté knoflíky, dávám si tam gumičku, anebo si obléknu něco, co je mi malé," smála se. "Snad si něco koupím, ale výběr je opravdu zoufalý, tedy v těch levnějších krámech. Už jsem přemýšlela, že bych vymyslela vlastní, ale to už by se mi všichni smáli," dodala.

Kolik zatím přibrala, prý neví. "Já ani nevím v kolikátém jsem týdnu a místo těhotenské průkazky jsem posledně přinesla očkovací průkaz psa. Jak už jsem těhotná potřetí, nějak to nevnímám. Jen vím, že mám rodit na svoje narozeniny," pobavila nás Agáta. ■