Snad na lidi nevyskočí i z lednice: Daniela Písařovicová nechává výběr outfitů na poslední chvíli. Takhle to dopadá

Daniela Písařovicová nechává výběr šatů na poslední chvíli. Super.cz

Moderuje jednu velkou společenskou událost za druhou a už by se měla pomalu zamýšlet nad tím, v čem vlastně na akci dorazí. Zatím to ale Daniela Písařovicová (43) nedělá. A to nejen, když dostane nabídku na poslední chvíli, jako to bylo s předáváním cen Thálie.

"Je fakt, že toho mám teď hodně, ale doufám, že lidi nebudou mít pocit, že když otevřou lednici, vyskočí na ně Písařovicová. To bych byla nerada," míní Daniela. Právě obléknout se na ceny Thálie, kdy zaskočila za prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepku, který náhle onemocněl, pro ni byl oříšek, i když ne takový jako odvést svoji práci na jevišti.

Z výběru outfitu se vyklubala docela veselá historka. "Když jsem zavolala svojí dvorní návrhářce Lence Mulabegovič, byla mi schopná ušít šaty asi za tři hodiny. Nakonec jsem sice oblékla jiné, které už byly v ateliéru, protože se mi zdály noblesnější, ale nakonec jsem si je vzala o týden později na charitativní koncert nadace Alsa," upřesnila Daniela. Oba modely můžete vidět v naší fotogalerii.

"Ale já to mám vždycky na poslední chvíli. I dneska. Koukla jsem do skříně a vybrala, na co mám zrovna chuť. Jsem v tom taková střelkyně. Zatím mi to procházelo. Nemám to promyšlené a měla bych na tom zamakat," uzavřela Písařovicová. ■