Blond fotbalistka Sparty bojuje o titul Miss. V bikinách vypadá božsky

Fotbalistka Amálie Koptová bojuje o korunku královny krásy.

"Poslední dobou už mě fotbal tak nenaplňoval. Jak jsem starší, tak se víc zajímám o módu," vysvětlovala nám Amálie Koptová, která má pro modeling ideální postavu, krásnou tvář i dlouhé blond vlasy. Co se týče figury, není se čemu divit. Pořádně maká. "Trénujeme denně, v úterý a ve čtvrtek máme dvoufázové tréninky a o víkendu zápasy," prozradila mladá fotbalistka a studentka 4. ročníku obchodní akademie.

K fotbalu Amálku přivedli její bratři. "Když jsem byla na základní škole, měli jsme tam klub a hrála jsem furt. Dennodenně. Do loňska jsem hrála v juniorkách, což je do devatenácti let, teď už jsem v béčku ženách. Ale jestli to dopadne v soutěži, budou se beze mne muset obejít," upřesnila, co se její sportovní kariéry týče. Loni byla i blond kráska dokonce i v reprezentaci. ■