Manžela vnučky královny Alžběty II. v drsné reality show nešetří: Už první den po něm lezli obří pavouci!

Na Mikea Tindalla nečekalo v džungli zrovna královské přivítání. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jaké královské přivítání! Utahují si trochu škodolibě britská média z manžela vnučky zesnulé královny Alžběty II. (✝96) Zary Phillips, Mikea Tindalla. Ten je totiž jako první člen královské rodiny v historii součástí letošní řady britské reality show I’m a Celebrity, Get Me Out of Here. A hned v úvodním díle si pro něj tvůrci přichystali mimořádně drsné podmínky.