Selena Gomez drsně odpálkovala kamarádku, která jí před pěti lety darovala ledvinu

Rozhovor pro magazín Rolling Stone rozvířil mediální humbuk okolo zpěvačky a herečky Seleny Gomez (30). Kromě její šokující výpovědi, kdy se svěřila s tím, že roky pomýšlela na sebevraždu, prozradila mimo jiné i to, že její jedinou opravdovou kamarádkou mezi slavnými ženami je zpěvačka Taylor Swift (32). To se ovšem dotklo herečky Francie Raisy (34), která Seleně během jejího boje s lupusem v roce 2017, kdy jí šlo o život, darovala vlastní ledvinu.

Selena a Francia si byly tou dobou blízké už více než deset let a označovaly se dokonce za sestry, když ale Selena ve svém novém dokumentu My Mind & Me popisujícím detailně její zdravotní problémy o Francii vůbec nezmínila, herečky známé například ze seriálů Tajný život amerických teenagerů nebo Grown-ish, se to pochopitelně velice dotklo.

Den po uvedení dokumentu Francia Selenu přestala sledovat na sociálních sítích. V neděli pak na svém TikToku Gomez sdílela video zmiňující se o tom, jak ji Francia přestala sledovat a stroze dodala: „Sorry, že jsem nezmínila všechny osoby, které znám.“

Kamarádky se údajně rozkmotřily už rok poté, co Francia darovala Seleně ledvinu, a to proto, že Raisa měla problém se zpěvaččiným nezdravým životním stylem včetně konzumace alkoholu po operaci. Loni se sice usmířily, ale momentálně jsou zřejmě jejich vztahy opět na bodu mrazu. ■