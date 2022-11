Nová láska? Zpěvák John Mayer (45) čtyři hodiny večeřel s půvabnou dětskou hvězdou (22) z Šílenců z Manhattanu

Tvoří Kiernan Shipka a John Mayer nový hvězdný pár? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Americký zpěvák John Mayer (45), jehož si jistě vybavíte díky jeho romantickému hitu Your Body Is Wonderland, v neděli večer zavítal do restaurace Giorgio Baldi v Santa Monice a strávil tam dlouhé čtyři hodiny... Společnost mu dělala krásná herečka Kiernan Shipka, která je o více než polovinu mladší než zpěvák…