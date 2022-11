Cher potvrdila vztah s producentem, který svou slavnou ex podváděl s více ženami: K věkovému rozdílu 40 let měla co říct

Cher potvrdila vztah s Alexanderem Edwardsem. Profimedia.cz

„Láska nezná matematiku,“ nechala se slyšet. „Nesnažím se nás obhajovat. Hateři budou hejtovat, i když jsme šťastní a nikoho neobtěžujeme,“ doplnila.

Edwards nejvíc proslul vztahem s modelkou Amber Rose (39), s níž má tříletého syna Slashe. V srpnu vyšlo najevo, že ji podváděl s minimálně 12 různými ženami, nevěru později sám přiznal.

Na upozornění fanoušků, že chodí s notorickým proutníkem, Cher reagovala slovy: „Jsem zamilovaná, nikoliv slepá.“

Dvakrát rozvedená zpěvačka tak dala jasně najevo, že ví dobře, co dělá. Kromě toho s mladšími muži má své zkušenosti. Spojována byla už s o 12 let mladším Ronem Zimmermanem, o 15 let mladším Tomem Cruisem nebo Richiem Samborou, který byl o 13 let mladší. ■