Kvůli stresu rapidně zhubla: Blondýnka, která letí za pár dní na Miss Earth se ztrácí před očima. Takhle vypadá v bikinách

Anežka Heralecká ze stresu kvůli reprezentaci na Miss Earth rapidně zhubla Super.cz

Anežka Herálecká už tento týden odlétá reprezentovat Českou republiku na světovou soutěž krásy Miss Earth na Filipíny. V poslední době zhubla a úbytek na váze je znát. Může za to hlavně stres před odletem.

Blondýnka se o své nominaci na Miss Earth dozvěděla před měsícem. "Velmi si vážíme toho, že se Anežka rozhodla nabídku České Miss Essens využít, i když věděla, jak náročné a hektické přípravy budou. Je to mladá dívka, a samozřejmě to pro ni byl velký stres a nápor. V poslední době zhubla, stres a nedostatek spánku udělaly své, ale není to nic radikálního. Anežka je bojovnice a věříme, že na Miss Earth, kde v minulosti už Češky bodovaly, zaujme," řekl Super.cz ředitel soutěže Česká Miss Essens Roman Holárek.

Anežka přiznala, že pro ni bylo velké překvapení, když se dozvěděla, že odletí reprezentovat. "Vypadla jsem ze třináctého místa, odjela jsem ze zámečku a týden na to mi produkce zavolala, zda bych se nechtěla zůčastnit světové soutěže na Filipínách," prozradila s tím, že modelingu se v minulosti nikdy nevěnovala.

"Bude to pro mě úplná premiéra. Trénuju hodně chůzi, rozhovory, jsem hodně ve stresu," dodala Herálecká, která si vždy postavu udržovala hlavně sportem. "Hodně sportuji, byla jsem k tomu vedená od dětství. Běhám, chodím do fitka, jezdím na kole," uzavřela. ■