Pouhé 3 týdny po porodu zpátky na mole. Schicková je na své váze, jen prsa má o dvě čísla větší: Konečně mám co ukázat

Kristýna Schicková je po porodu zpátky na mole a pyšní se pořádným dekoltem Super.cz

Kristýna je zpět na své váze. Pyšní se ale bujným dekoltem. "Kojení to podpořilo a mám konečně co ukázat. Doufám, že to vydrží," řekla Super.cz Kristýna, která si užívá, že je zpět ve formě tak rychle.

"Sama nevím, jak se to stalo, ale mám z toho samozřejmě radost. Určitě tomu, že jsem zpátky ve formě, pomohl přirozený porod. Je to poprvé, co jsem od maličkého, mám svoji první přehlídku," prozradila s tím, že syna hlídá její manžel.

Přehlídka se nesla ve vánočním duchu. "Je tu krásná vánoční atmosféra, užila jsem si to moc. Měla jsem už i focení. Mám radost, že se můžu takhle vrátit, a že po mně ještě štěkne pes, když jsem dvojnásobná matka," dodala s úsměvem Schicková. ■