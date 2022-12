Nebezpečné natáčení v plamenech: Pavel Callta si při točení klipu nechal zapálit záda, nešlo to uhasit

Pavel Callta

„Popravdě rád zkouším nové věci, vyrůstal jsem na Red Hot Chili Peppers a vždycky mě tenhle styl bavil, jen jsem se k tomu prokousal až teď. Je to trochu úlet a možná, že pro moje fanoušky i tak trochu šok, ale pořád jsem to já, tak snad z toho nespadnou ze židle,“ svěřil se Super.cz zpěvák k nové písni s názvem Jsem do tebe blázen?.

Natáčení klipu byl pro Pavla velký zážitek. Už jen proto, že se před kamerami nechal několikrát zapálit. „Přiznám se, že jsem se na to těšil, ale s respektem. Ta hořící záda vznikla nečekaně při natáčení, čehož jsem se trochu bál, protože to pak začalo pálit a v jednu chvíli to nešlo uhasit, ale byl to skvělý adrenalin a stálo to za to,“ svěřil se zpěvák.

Vedle toho si vyzkoušel i natáčení pod vodou a v dešti. „Záběry venku v dešti nebyly moc příjemný, protože byla strašná zima, ale naopak záběry pod vodou jsem si užil, protože mám rád freediving a pod vodou, to je můj svět,“ prohlásil hudebník.

Do konce roku má Pavel nabitý program. „Ještě bych rád do konce roku rád stihnul jeden singl, ale uvidíme podle času a v listopadu vyrážíme s kapelou na vánoční tour po Česku, celkem 6 zastávek. Moc se těším na všechny, se kterými se potkáme,“ dodal hudebník. ■