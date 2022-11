Podzim letos nepatří StarDance ale rodině. Třikrát druhý tanečník Marek Dědík se pochlubil manželkou i rozkošnými syny

Marek Dědík s rodinou Foto: Martina Deylová

„Je podzim a je mi smutno po StarDance. Hlavně po StarDance rodině se všemi lidmi, co soutěž připravují, s nimiž jsem strávil celkem pět let a je to znát. Na StarDance také miluji všechny ty VIP osobnosti, které jsou zapálené a odhodlané se učit tanec úplně od začátku. Cením si toho, že jsem tam potkal několik opravdových přátel, kteří mi zůstanou na celý život,“ řekl Super.cz Dědík, jen v taneční soutěži skončil třikrát na stříbrné pozici.

Ten si aspoň udělal jednu podzimní radost a nechal se s manželkou Terezou a syny zvěčnit na krásných podzimních fotkách. Snímky vznikaly v Kinského zahradě v Praze pod taktovkou fotografky Martiny Deylové, jež je shodou okolností také úspěšná tanečnice.

„Focení probíhalo velmi spontánně a zároveň jsme si udělali výlet na Petřín i s dětmi,“ prozradil Dědík. Skoro pětiletý Bertram Josef a Dorian Marek (2,5) už rostou jako z vody a dělají svým rodičům jen samou radost.

„Dorian od září nastoupil do mateřské školky a velmi rychle se aklimatizoval. Zvládá vše bez problémů. Bertík navštěvuje sportovní atletický kroužek a jeden jazykový, ale zatím to vypadá, že v našich tanečních cestách nepůjde. Zatím to vypadá, že jeho silnou stránkou bude síla, rychlost a obratnost,“ míní Dědík.

Ten by rád, aby jeho synové dělali hlavně to, co je baví. „Oba dva syny chci nechat dobrovolně zvolit sport nebo aktivitu, kterou mají rádi. Nebudu a nechci je do ničeho nutit. V prosinci a lednu máme v plánu vyjet na hory, kde chci Bertíka naučit lyžovat nebo aspoň stát na lyžích. Chceme si užít hory, smích i své kamarády, kteří pojedou s námi,“ těší se Dědík.

Ten ještě do Vánoc plánuje s rodinkou jednu dovolenou v teple. „Ke konci listopadu se chystáme odletět s klukama ještě někam do tepla. Bylo to pro všechny překvapení a manželce doteď stále nedochází, že bude muset znovu vytáhnout letní věci, které již uložila do krabic a zabalit nás na dovolenou,“ smál se tanečník, jenž to ve StarDance roztáčel také po boku Jitky Schneiderové nebo Pavly Tomicové. ■