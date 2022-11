Halina Pawlowská radí na základě svých zkušeností. Musela jsem strávit i to, co jsem nechtěla, říká

Halina Pawlowská má prý rady úplně pro každého. Super.cz

Už ne jednu, ale rovnou dvě knihy ročně. Halina Pawlowská (67) se do psaní opřela prý proto, že ji do toho tlačí její vydavatelka pod příslibem společné dovolené. Po knížce Zájezd snů, která vyšla v červnu, teď vydala další, a to pod názvem Užívej života!

"To je jako s jablky, jsou letní a podzimní, takže já to mám stejně. Ale ne, mě psaní pořád baví," smála se spisovatelka. "A ty dovolené mi moje vydavatelka Romana Přidalová opravdu plní, hodně jezdíme do Paříže, kde to máme obě rády. A při dovolených navíc řídí, takže já, abych jí to vrátila, musím psát," dodala stále s úsměvem.

A o čem její nová povídková kniha je? "Jsou to kratinké povídky založené na radách a moudrých citátech a bonmotech. Je to ke všemu, k práci, vztahům, zdraví, cestám i rodině. Každý by si tam měl najít tu svoji oblast," vysvětlila Halina, která prý sama radám naslouchá, a to i lidem, s jejichž názory se neztotožňuje.

"Říká se, že radu vám dá každý, prachy nikdo. Ve všech těch radách je můj názor, i když to zní mnohdy absurdně až dadaisticky. Přece jen už jsem si něco prožila, něco jsem musela strávit, ačkoli jsem nechtěla. Mám toho za sebou dost a zkušenost je tam obsažená," míní Halina, která nám ve videu prozradila své nejoblíbenější rady. ■