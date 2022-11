Herec z rodiny s pohřební službou přirovnal život s Matějem Stropnickým k Popelce: Každý princ nemůže být heterák, říká

Herec Daniel Krejčík napsal knihu o životě na zámku s partnerem Matějem Stropnickým. Super.cz

"Když mě nakladatelství oslovilo, uvědomil jsem si, že to může být pěkný průšvih, už když mi napsali, abych jim ty původní texty poslal ve Wordu, což je textový editor. Měl jsem velkou výhodu, že můj muž je vystudovaný novinář a byl můj první čtenář. Zkušenosti s texty mám i z divadla. Byl to takový pokus - omyl, ale doufám, že to není takové nadělení, jak by se mohlo zdát," svěřil.

"Je to příběh, který začíná, když jsem se narodil do rodiny pracující v pohřební službě, jak jsem pak potkal Matěje, o našem životě na zámku. Je to o tom, jak sny narazí na realitu, jaký očekáváte, že bude váš život, a jak to nakonec dopadne. Tomuto žánru se prý říká autofikce," upřesnil s tím, že nemá strach z toho, jak knihu, kde otevřel svoje soukromí, přijme jeho rodina.

Příběh svého vztahu s Matějem Stropnickým přirovnává Daniel k pohádce o Popelce. "Někdo říká: "tváře umouněné od popela", ale to u nás doma v pohřební službě dostává úplně jiný rozměr. Je to hezké, život se mi krásně proměnil, i když je to někdy náročné. Není to život, který jsem si vysnil, ale o kterém jsem ani nesnil. A každý princ nemůže být heterák," uzavřel s úsměvem. ■