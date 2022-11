Emília Vašáryová (80) vypadá fantasticky! Hvězda Pelíšků se objevila na veřejnosti a lidé žasli

Emília Vašáryová zastavila čas! Profimedia.cz

Slovenská herečka Emília Vašáryová se po delší obě vydala do společnosti. Objevila se na módní přehlídce návrhářky Lýdie Eckhardt v centru Bratislavy a ihned se stala královnou večera.

Hvězda Pelíšků přišla ve stylovém rudém sáčku a moc jí to slušelo. Nutno podotknout, že Emília vypadá minimálně o třicet let mladší, než je. Nikdo by ani z legrace netipoval, že jedna z nejslavnějších slovenských hereček letos oslavila již osmé kulaté narozeniny.

Emília tak na sebe strhla veškerou pozornost, protože tato sympatická dáma je už několik desetiletí nekorunovanou první dámou slovenské divadelní, filmové a televizní scény.

Loni národ prožíval bolestivé období s její sestrou Magdou, rovněž herečkou. V červenci ve věku 81 zemřel její manžel, herec Milan Lasica. Vystupoval se skupinou Bratislava Hot Serenaders v bratislavském Studiu L+S a přímo na pódiu zkolaboval. Oživit se ho nepodařilo. ■