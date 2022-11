Tragicky zesnulý Aaron Carter se začal léčit. Toužil získat zpět do péče ročního syna

Aaron Carter už bohužel svého synka vyrůstat neuvidí. Profimedia.cz

Carter, jenž dlouhodobě bojoval s psychickými problémy a v minulosti i s letitou závislostí na tvrdých drogách, přišel kvůli svému způsobu života o možnost mít syna v péči. To se zpěvák snažil zvrátit a v jednom ze svých posledních postů na Instragramu slíbil, že syna získá zpět.

Přihlásil se proto do rehabilitačního centra v Los Angeles a tvrdil, že zahájil měsíční ambulantní program. „Neměl jsem žádné recidivy nebo něco podobného, jen jsou zde nějaké spouštěče a já chci svého syna zpět. Hlavním důvodem, proč jsem se zapsal do léčebny, je pomoc s kouřením trávy. Je to abstinenční program a spolupracuji s individuálním poradcem,“ prozradil s tím, že mu léčbu navrhnul soud, ale nebyla povinná.

„Chodím na skupinovou terapii, kurzy rodičovství, kurzy domácího násilí a spousty různých věcí. Být rodičem je něco nového, ale vlastně je to moc zábavné a vzrušující a pro mě je to nová kapitola mého života. Bylo to úžasné,“ vysvětloval před pár dny s nadějí v hlase po boku své partnerky Melanie dnes již zesnulý zpěvák. ■