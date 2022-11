Expartner Vlaďky Erbové a Taťány Makarenko se pochlubil novou láskou: Randí se sexy zpěvačkou

Zdeněk Bahenský je opět zadaný... Michaela Feuereislová

I když je Zdeněk velký fešák, žádnou další krásku jsme po jeho boku od té doby neviděli. Někoho mohlo mást, že se objevoval společně na fotografiích se svojí bývalou ženou Vlaďkou. "Fungujeme spolu, ale pouze jako rodiče naší dcery," ujisťoval Zdeněk Super.cz.

Teď se ale konečně pochlubil novou známostí. A je to opět kočka z prostředí šoubyznysu. Zdeněk na sociálních sítích postoval společné snímky s půvabnou brunetkou, zpěvačkou Klárou Balašovou od moře v polském Gdaňsku. K postu přidal jednoduchý text: "With her" a dvě spojená srdce. ■