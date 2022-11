To je překvapení! Vítězka světové soutěže krásy opustila Love Island a je v Praze! Takhle to dopadlo s její láskou Davidem

Natálie a David po přistání v Praze Foto: Archiv N. Kočendové

Vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová je již v Praze. Účastnice show Love Island v pátek opustila reality show společně s Davidem Vitáskem, kterého televizní diváci poslali domů. Ztratil u nich přízeň kvůli podvodu. Do vily na Kanárských ostrovech vstoupil přesto, že měl v Praze lásku, přítelkyni Rebeku.