Zakopaly válečnou sekeru: Simona Krainová a Dara Rolins zapomněly na staré křivdy a padly si do náruče!

Simona s Darou bývaly velké kamarádky. Navážou teď na staré časy?

Staré křivdy jsou ale zřejmě definitivně pryč a krásky se opět po dlouhé době sešly a objímání nebralo konce. „Nikdy tu bláznivou holku nepřestanu milovat. Je ve mně navždy nastěhovaná. Ta její neskutečná energie, charisma, smysl pro humor, talent na vše a to tělo – dělo! Já tedy nevím, jaký poločas to je, moje milá, ale fakt fuck the age. Miluju forever,“ napsala Simona na sociální sít.

Simona reagovala také na to, že Dara se rozhodla své blížící se padesáté narozeniny oslavit koncertem v pražské O2 aréně. Páté kulaté narozeniny označila právě za poločas ve svém životě. Jedno se tedy zdá být jasné, modelka si tento koncert slovenské zpěvačky už nenechá ujít.

