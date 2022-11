Skandální fotky Kate nahoře bez neponechal Trump bez komentáře. William s Charlesem prý vybuchli zlostí!

Kate v roce 2012 vyfotili bez horního dílu plavek ve Francii. Reakce Trumpa prý pořádně rozčílila prince Williama i jeho otce. Profimedia.cz

Asi málokomu unikl v roce 2012 skandál, kdy francouzský magazín Closer otiskl na titulní straně paparazzi záběry tehdejší vévodkyně z Cambridge Kate (40) bez horního dílu plavek. Už tak velmi choulostivou situaci neponechal bez povšimnutí ani Donald Trump (76), což podle nejnovější knihy Christophera Andersena nazvané The King: The Life of Charles III. rozlítilo prince Williama a jeho otce (tehdy ještě prince Charlese) doběla.

Poté, co se v magazínu objevily snímky, které následně obletěly doslova celý svět, kde se Kate opalovala polonahá během dovolené ve francouzské Provence, zareagoval Trump na Twitteru: „Kdo by nevyfotil Kate a nevydělal na tom spoustu peněz, když se opaluje nahá. No tak, Kate!“ V dalším komentáři pak pokračoval: „Kate Middleton je skvělá, ale neměla by se opalovat nahá. Může si za to sama.“

Kontroverzní miliardář, který se o pět let později stal americkým prezidentem, si nebral servítky ani v talk show Fox and Friends: „I když jsme všichni fanoušci Kate, dokážete si představit, proč by se někdy měla nahá objevit venku? Proč by stála nahá v bazénu nebo kdekoli jinde? Ona je přece Kate. Je hrozné, co udělali, je hrozné to nafotit, ale jak člověče můžeš udělat něco tak hloupého?“

Trumpova kritika Kate údajně vyústila v něco, co jeden ze zaměstnanců Clarence House označil jako „přívaly vulgárních nadávek“ ze strany Williama a jeho otce Karla III. Zášť vůči Trumpovi údajně v královské rodině zůstala i po jeho jmenování do funkce prezidenta, kdy se prý William s otcem a tehdy ještě i s princem Harrym snažili odradit Trumpa od plánované oficiální návštěvy Spojeného království v roce 2017. K té nakonec došlo v roce 2019. ■