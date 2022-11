Pobyt na Kanárech s ní dělá divy! Moderátorka Zorka Hejdová je víc sexy než kdykoliv předtím

Zorka Hejdová Foto: soukromý archiv Z. Hejdové

Oblíbená moderátorka Zorka Hejdová (32) zažívá pohádkový čas, o kterém si může spousta lidí nechat jenom zdát. Už téměř dva měsíce je se svým manželem Mírou (39) a malým synem Nicolasem na Kanárských ostrovech, a to díky moderování reality show Love Island. A jak je patrné, španělské slunce s atraktivní blondýnkou dělá divy. Takhle sexy ještě nikdy nebyla.

Díky opálení její dokonalá postava vypadá ještě lépe a je vidět, že jí čas ve Španělsku prospívá. A toho si všímají i její fanoušci na sociálních sítích. „Nemůžu si pomoct, ale tohle je Carrie Bradshaw jak vyšitá!!" „TOP! Kočka, přirozená krása bez umělých přísad.“„Zorko, vy jste krásnější a krásnější! To snad ani není možný!“

Čas na ostrovech se jí ale už krátí. Do finále reality show zbývá totiž jen jeden týden a bude po natáčení. Dva měsíce na Kanárech mohla moderátorka zrealizovat jen díky pomoci své rodiny. Naši tu s námi byli dvanáct dní a hlídali Nikyho, když se Míra musel vrátit do Čech, aby dohnal práci a schůzky. Byla tu i moje kamarádka s dcerou. Máme to s návštěvami pestré, řekla nedávno Super.cz půvabná Zorka Hejdová. ■