Eva Burešová a Přemek Forejt dál budují hnízdečko lásky: Jak přijaly jejich starší děti malého Tristana?

Eva Burešová s Přemkem Forejtem dál budují hnízdečko lásky Super.cz

„Dům je nádherný, spousta věcí tam ale chybí. Teď jsme objednali nový kachličky, který už došly. Máme i nový nábytek. Mě to hrozně baví čančat a baví mě, že každým dnem se přibližujeme víc a víc tomu domovu. Když tam vejdeš, tak ti je hezky,“ svěřila se Eva Super.cz.



Maminka dvou synů si navíc nemůže vynachválit i okolí jejího obydlí. „Ta původní majitelka už udělala ten dům nádherný a nechala tam nádhernou energii. Sousedi jsou úžasní a je tam spoustu dětí kolem, fakt je to můj sen.“

My si s Evou povídali během křtu jejího nového diáře na příští rok s názvem 3. kousek ZE(Mě). Na autogramiádu ji přišel podpořit i Přemek a malý Tristan William spící v kočárku. Jak nám Eva prozradila, její starší syn Nathaniel Adam přijal mladšího bratra do života úplně hladce. „Co je na světě, tak ho bere automaticky, jako by s námi byl celý život, a žádné žárlivé scény nebyly. Uspává ho, zpívá mu. I starší Stellinka od Přemka ho krásně přijala. Máme obrovské štěstí, že ty děti toho nejmladšího přijaly skvěle,“ dodala úspěšná herečka a zpěvačka. ■