Populární herečka Wilson, která zhubla 35 kilo, se prý po půlroční známosti zasnoubila s přítelkyní

Rebel Wilson a Ramona Agruma prý posunuly vztah na další úroveň... Profimedia.cz

Herečka a komička Rebel Wilson (42) a její partnerka Ramona Agruma do toho zřejmě co nevidět praští! Obeznámený zdroj informoval server Page Six, že dvojice se zasnoubila, a to prý dokonce již před několika týdny. Dámy spolu randily zhruba půl roku, než se rozhodly posunout jejich vztah na další úroveň.