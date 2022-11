Věřili byste, že příští rok Eva Burešová oslaví třetí kulaté narozeniny? Herečka už přemýšlí, jak tuto party pojme

Eva Burešová nechala nahlédnout do svého soukromí Super.cz

Příští rok bude pro Evu Burešovou (29) zásadní. Ač se to nezdá, této krásné brunetce bude třicet let. „Zatím netuším, jak to oslavím, ale líbilo by se mi to oslavit nějakým velkým koncertem. Dovolená v zahraničí nás asi ještě dlouho nepotká, protože to jedno miminko je velmi malinké,“ smála se Eva během rozhovoru pro Super.cz.