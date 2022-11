Pomocný kuchař v pestrobarevném oblečku si v Talentu plnil sen. Zpěv před hvězdnou porotou mu kazily trable s mikrofonem

Robert Adox Pinter poprvé zpíval před publikem. FTV Prima

A jak sám řekl, bylo to vůbec poprvé, co zpíval před publikem. „Všechno je jednou poprvé, jdeme na to,“ odhodlal se a vrhl se do zpěvu.

On sám nezaujal jen pěveckým projevem, ale i pestrobarevným outfitem. V rukou pak třímal jakýsi barevný větrníček. Do zpěvu se pustil s obrovskou vervou, v jedné chvíli ale špatně držel mikrofon, a tak nebyl moc slyšet.

Přesto si splnil svůj sen. Překonal odvahu a přihlásil se do Talentu, kde dostal příležitost. Dalším jeho velkým snem je možnost živit se dekorováním jídla. Jak mu šel zpěv, se podívejte ve videu. ■