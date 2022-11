Selena Gomez několik let zvažovala sebevraždu: Myslela jsem, že beze mě bude svět lepším

Selena Gomez Profimedia.cz

Zpěvačka a herečka Selena Gomez (30) se během svého nedávného rozhovoru pro časopis Rolling Stone mimořádně otevřela. Mimo jiné prozradila, že několik let zvažovala, že si vezme život. Byla přesvědčená, že svět by byl lepším, kdyby tady nebyla.

Třicetiletá hvězda uvedla, že řadu let bojovala s psychózou, která ji vedla k podobným myšlenkám. Její stav následně lékaři označili za bipolární poruchu.

Její problémy s duševním zdravím se pojí i s nutností užívat léky, kvůli nimž je u ní prý nepravděpodobné, že by mohla odnosit vlastní děti. Během svého nejhoršího období boje se svou psychikou prý vystřídala celkem čtyři léčebná centra.

„Myslím, že když mi bylo něco málo přes dvacet, začalo se nade mnou smrákat. Měla jsem pocit, že neovládám to, co cítím, ať už to bylo něco vážně skvělého, nebo špatného,“ uvedla kráska, které ještě v roce 2016 patřilo prvenství v množství sledujících na Instagramu.

Podle svých slov se dostala do spirály vzestupů a pádů, které trvaly týdny nebo i měsíce, a ona nebyla schopna určit, co ji k podobným emocím vede. Občas byla třeba přesvědčená, že potřebuje koupit nové auto každému, koho znala. „Dostala jsem dar a potřebovala jsem se o něj podělit s lidmi,“ objasnila své myšlenkové pochody.

„Začalo to depresemi, pak jsem se izolovala,“ popsala Gomez, která prý někdy i týdny strávila v posteli. Její přátelé jí prý nosili jídlo, ale ji vyčerpávalo jen vstát z postele.

Selena si myslí, že k tomu vedlo několik faktorů – kariéra, zdraví a nedosažení určitých cílů, které si jako mladá vysnila. „Vyrostla jsem v představě, že se budu vdávat v pětadvaceti. Zničilo mě, že jsem se tomu ani nepřiblížila. Bylo to tak hloupé, ale opravdu jsem si myslela, že můj svět skončil,“ dodala. ■