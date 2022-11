Dcera Jiřího Šlégra jde ve stopách své macechy Lucie Šlégrové: Krásná Jessica se ukázala v bikinách a uspěla v soutěži krásy

Jessica Šlégrová se dostala do TOP 20 v Miss Czech Republic Super.cz

Během našeho rozhovoru bylo ještě před rozhodnutím, zda postoupí dál, byla ještě v TOP 30. O pár hodin později už bylo jasno. Jessicu oslovila přímo prezidentka soutěže Taťána Makarenko, aby dorazila na casting jako tzv. divoká karta. "Jsem za to strašně vděčná, je tady fajn atmosféra a užívám si to," svěřila se s tím, že kdyby se dostala dál, neměla by problém s prací, protože v teplickém salonu pracuje sama na sebe a nemusí se nikoho ptát na svolení. Zkušenosti z modelingu má zatím jenom z focení. Umí ale dobře anglicky, protože jako dítě chodila do americké školky i školy, když tam hrál táta hokej.

Doma prý byli všichni překvapení, když se rozhodla, že na casting soutěže krásy půjde. "Rodiče mají radost a podporují mě. S Luckou jsem taky mluvila, popřála mi a pogratulovala a asi je určitě taky ráda. Může mi předat i nějaké zkušenosti, má za sebou spoustu přehlídek i focení a také to vítězství v Miss ČR. Když budu potřebovat, obrátím se na ni," uzavřela. ■