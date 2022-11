Z Love Islandu vypadla jako první: Krásná bombshell Lia dostala šanci v soutěži krásy, je v TOP 20 nejkrásnějších dívek

Natálie Kundlová působila v Love Islandu jako bombshell pod jménem Lia Super.cz

"Vyšlo to a je to super," byla nadšená Lia, která posbírala informace o soutěži krásy i od kolegyně z reality show, kdy Kočendová díky tomu, že se dostala do finále, byla vyslána na světovou soutěž Top Model of The World, kterou v lednu vyhrála. "Tehdy mě to tedy tak úplně nenapadlo, ale Natálka nám rozdala dost zkušeností z modelingu, které má," svěřila Lia.

Love Island nadále sleduje, samozřejmě i příběh Natálie s Davidem, který tak trochu podváděl a v Praze měl přítelkyni. Krásná modelka ho nakonec vzala na milost. "Názor na to nemám, ale doufám, že spolu budou šťastní. Když je láska pravá, překlenou to. Pokud není, tak ne," míní Lia, kterou pochopitelně mrzelo, že jí to v Love Islandu nevyšlo. "Tak snad se mi to podaří tady," doufá. Získala aspoň zkušenost, jak se prezentovat před kamerou, a ztratila ostych, což je znát i z našeho videa. ■