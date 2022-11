Hlavní roli dostal až po padesátce. Známý divadelní herec exceloval v kriminálce, kde se vekslovalo ve velkém

Milan Sandhaus Foto: ČTK / Kuděla Jan

Staré české detektivky máme rádi, a když víme, že se v nich navíc můžeme těšit na herce zvučných jmen, podíváme se na ně o to raději. V kriminálním dramatu Past na kachnu (1978), které režíroval Karel Kovář (✝43), o ně není nouze. V tomto napínavém příběhu pátrá policie po vrahovi rakouského turisty. Děj se odehrává v kulisách pošmourné normalizační Prahy a točí se i kolem hazardu a pašování heroinu.

V hlavní roli majora Mlynáře se objevil Milan Sandhaus (✝71), který je známý především divadelním divákům. V roli nesolidního taxikáře Koukala, který se stane nepohodlným pro své komplice, exceloval Miroslav Macháček (†68). Kvality obsazení posílil i Petr Čepek (✝54) v roli kšeftařského pumpaře Richtera. Ve filmu si zahrály i další známé tváře: Jiří Kodet (✝67), Ivan Vyskočil (76), Jana Andresíková (✝79), František Němec (79), Jiří Zahajský (✝68) či Bronislav Poloczek (✝72).

Hlavní roli dostal až po padesátce

Představitel hlavního hrdiny Milan Sandhaus (11. 3. 1927-17. 4. 1998) byl významným členem Východočeského divadla v Pardubicích, na jehož jevišti strávil úctyhodných 44 let. Byl to všestranný herec, kterému výborně sedly jak komediální, tak tragikomické či tragické party ze světového i českého repertoáru. Protože působil na oblastní scéně, neměl tolik příležitostí účastnit se natáčení. Svůj filmový debut si odbyl až jako čtyřicátník v psychologickém snímku Piknik a ve válečném dramatu Já, spravedlnost (oba 1967).

V 70. letech hrával převážně menší úlohy v kriminálních, případně válečných filmech. Své první hlavní role se dočkal koncem této dekády právě v Pasti na kachnu. V následujících letech se objevil i v několika historických filmech Otakara Vávry (✝100) Putování Jana Amose (1983), Oldřich a Božena (1984) nebo Evropa tančila valčík (1989).

S televizí spolupracoval spíše výjimečně, objevil se například v seriálech 30 případů majora Zemana (1975) nebo Dobrodružství kriminalistiky (1989). Naposledy stál před kamerou jako Francl v komedii Černí baroni (1992).

Vzpomínka Jiřího Stracha

Zajímavé je, že Sandhaus měl od dětství dva zcela protichůdné zájmy – hrál fotbal a ochotnické divadlo.

V letech 1942-1947 působil dokonce jako vrcholový fotbalista v pražské Slávii. Nakonec dal ale přednost prknům, která znamenají svět.

Režisér Jiří Strach (49) zavzpomínal před lety v Pardubickém deníku na to, jak si po Sandhausově boku zahrál v roce 1989 ve filmovém westernu Cesta na jihozápad: „…byli jsme skoro tři měsíce na Altaji, což je pohoří na hranici Ruska, Mongolska a Číny. Bydleli jsme tehdy ve stanech a celé to léto bylo takové trampské se vším všudy. Filmový štáb mě vlastně dal Milanovi ,na krk’, takže jsem s ním byl ve stanu a on se o mě skutečně vzorně ,dědečkovsky’ staral,“ připomněl Strach.

Dodal také, že se skvěle sžili: „…měl se mnou velkou trpělivost, byl skvělý herec a hodně jsem se od něho naučil.“ „Sandy“, jak se herci říkalo, měl prý také krásný vztah se svou báječnou a obětavou manželkou Táňou. ■