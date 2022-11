Předstírali, že za dědou přijel jen jeden z nich: Dvojčata z filmu Dva lidi v zoo byla k nerozeznání

Dvojčata Jan a Martin Morávkovi během natáčení filmu Dva lidi v zoo Foto: ČTK / Jirsa Miroslav

Ostatně, pod její režijní taktovkou vznikly kultovní filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) nebo S tebou mě baví svět (1982) – a v roce 1989 natočila další skvělou rodinnou komedii Dva lidi v zoo. A právě na tento film se můžete těšit 5. listopadu na Televizi Seznam.

Hrdiny příběhu jsou dvojčata Honza a Martin, která na čas přijela k dědečkovi (Miroslav Macháček). Jenomže Montyho, jak si dědeček říká, právě opustila babička (Jiřina Jirásková), která už přestává mít pochopení pro jeho profesi zoologa.

Monty opravdu nemá jednoduchý život – pracuje sice v atraktivním prostředí zoologické zahrady, jenže její obyvatelé dokážou být pořádně nevyzpytatelní. Takže zařízení jeho domku právě zdemolovala uprchlá gorila, rozzlobená manželka práskla dveřmi a odstěhovala se ke kamarádce a do toho k němu přijedou malí vnuci, na které nemá vůbec čas. Babička na jejich ohlášený příjezd před svým úprkem zapomněla a Monty o žádné domluvě neví. Kluci se proto rozhodnou před dědou i před ostatními dospělými předstírat, že na návštěvu dorazil jen jeden z nich. Problémům ale zdaleka není konec…

Otec s dcerou na place

Poledňáková do hlavních rolí své komedie obsadila Miroslava Macháčka a Jiřinu Jiráskovou, které si veřejnost spojuje většinou s dramatickými úlohami. Macháček si zde zahrál i se svou dcerou Kateřinou (maminka dvojčat). Před kamerou se společně objevili také o sedm let dříve v dramatu Vinobraní.

Slavný herec měl velmi komplikovanou osobnost a dcera se nikdy netajila tím, že jejich vztah nebyl jednoduchý a že si k sobě cestu hledali jen těžko. Ostatně, složitá povaha dostala Macháčka až do psychiatrické léčebny. Cestu k otci našla Kateřina Macháčková až po jeho smrti, kdy pořádala pozůstalost a dostala se k jeho deníku Zápisky z blázince, podle kterého pak vydala knihu. Až při pročítání jeho zápisků zjistila, že k ní měl úplně jiný vztah, než kdy tušila – hluboký a blízký. On se prý ale za rodinné vazby styděl.

To bylo o fous

Ve scéně, kdy se krmička Burdová (Helena Růžičková) poleje kvůli šoku z tygra mlékem, mělo být mezi herečkou a šelmou bezpečnostní sklo. To však bylo rozbité, čehož si nikdo nevšiml (!) a prý se začalo točit, aniž by to vzal kdokoliv na vědomí.

Hrdinové Tadao a Ňuňák

Točilo se v zoologických zahradách Ústí nad Labem a ve Dvoře Králové. Některé scény vznikaly také v Litoměřicích.

Gorila, která mj. rozdupala rádio, pocházela ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Jednalo se o gorilího samce Tadao, který zemřel v roce 2021 ve věku kolem 50 let. Šlo o nejdéle žijící gorilu v českých zoo.

A před pěti lety, v listopadu 2017, zemřel i představitel orangutaního mláděte Amose. Opičák se ve skutečnosti jmenoval Ňuňák a pocházel z volné přírody. K nám do republiky byl dovezen právě kvůli natáčení filmu. V roce 1989, kdy se dostal do ústecké zoo, mu byly dva roky. Se svou partnerkou Ňuninkou přivedl na svět celkem pět potomků a stal se jedním ze symbolů zoologické zahrady. ■