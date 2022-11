Dovolená podle Venduly Pizingerové: Pláž, rafting i delfíni. Kluky ale tentokrát nechala doma

Vendula Pizingerová Super.cz

Pizingerová je velká cestovatelka a milovnice dobrodružství. Nicméně i ona prý občas zatouží takzvaně vypnout a nechat se jen rozmazlovat. A to prý už velmi potřebovala.

„Já jsem poslední dobou měla velký zápřah v práci, jezdíme po psychiatriích po celé ČR, připravujeme velké projekty a byla jsem z toho celá trošku vyčerpaná. Tak jsem si říkala, že odjedu s kamarádkou na pár dní a vybraly jsme si Turecko,“ svěřila se Super.cz Pizingerová s tím, že její manžel Josef není typ na takové dovolené, proto jela s kamarádkou Hankou.

Dámy si užívaly luxusních hotelů plných dobrého jídla a služeb. Kromě tureckých lázní hammam, kde se nechaly hýčkat místními maséry, nákupů a relaxování, ale nakonec přece jen vyrazily na pár výletů.

„Co mě nejvíc oslovilo, bylo plavání s delfíny. Ti delfíni se už narodili v zajetí, takže mi to ani nepřijde tak šílené, že bychom se chovali špatně ke zvířatům nebo k přírodě. A myslím, že to můžu všem vřele doporučit, je to takové velmi terapeutické, když už mluvíme o té psychiatrii,“ přiznala ředitelka Kapky naděje a dodala, že stesk po jejím vlastním synovi se jí ani na tak krásném místě nevyhnul.

„Samozřejmě, že se mi po něm strašně stýská. Pouštím si tu videa, telefonuju mu, zazpíval mi Komáři se ženili... Hlavně tady všechny hotely jsou přátelské i k dětem, je zde spousta programů a věcí pro děti, pro rodiny, takže když tady vidím ty malé děti, tak už chci domů,“ říká Vendula.

Ani na dovolené ale nezahálela a v jednom z hotelů, kde byla ubytovaná, se potkala s generálním manažerem, který jí nabídl spolupráci v rámci Kapky naděje v podobě ubytování zdarma pro rodiny pacientů. „Jsem za to strašně šťastná. Už jsme takhle s Kapkou cestovali a pro ty rodiny to bylo fajn. Někteří z nich třeba nikdy nebyli u moře nebo neletěli letadlem. Moc se na to těším, protože mě to nabíjí, a když vidím, že jsou ty děti šťastné, tak to naplňuje štěstím i mě,“ dodává.

„Vendula s Hankou jsou naše dlouhodobé klientky, tentokráte jsme je poslali do Turecka. Kromě jiného byly ubytované v pětihvězdičkovém hotelu Club Boran Mare Beach, který se nachází v nádherném Kemeru, což je jedna z nejzelenějších oblastí na Turecké riviéře. Věřím, že si to tam užily, protože měly možnost vyzkoušet turecké lázně hammam a skvělé turecké jídlo,“ řekla Super.cz obchodní ředitelka cestovní kanceláře Lenka Pátek.

Vytvořeno ve spolupráci s CK Blue Style. ■