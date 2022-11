Po rozchodu se cpala sladkým ostošest: Takhle teď vypadá Natálka Grossová v kostýmu baletky ve Fantomovi opery

Natálka Grossová zajídala bolestný rozchod sladkostmi. Super.cz

"Zbývají nám už jen dvě desítky představení, a kdyby se měl zkoušet celý muzikál znovu jenom kvůli mně, stálo by to strašnou spoustu úsilí. Takže jsem ráda za roli Meg a třeba to vyjde někdy do budoucna," věří. Jako noví Christine a Fantom se navíc měli objevovat s expřítelem Danielem Matouškem, což by po rozchodu nedělalo dobrotu. "Každý rozchod je složitý, nebylo to příjemné období, ale už je to za mnou," nechce už se k bývalému vztahu ani víc vyjadřovat mladá zpěvačka.

Už naštěstí přešlo i to, že bolest z rozchodu řešila sladkostmi, tak se bez problémů vejde do kostýmu baletky. "Přiznám se, že když jsem ve stresu, začnu jíst Nutellu a nepřestanu. Ale musela jsem se hlídat právě kvůli Meg. Moc mi pomohla moje rodina, sestra a maminka. Ovšem obout se zase do špiček a začít tancovat bylo po té pauze trochu těžší," svěřila. ■