V divadle i ve Tváři ho kvůli nim nesnášeli: Vojta Drahokoupil množství kérek a dredy poprvé využil

Vojta Drahokoupil Super.cz

Jako by tušil, že dostane roli sprejera z ulice v muzikálu Okno mé lásky. Zpěváku Vojtovi Drahokoupilovi (27) se konečně hodí do role jeho image. Dredy a kérky po celé tělem mu dělaly problémy ve všech ostatních projektech, v nichž účinkoval. Včetně show Tvoje tvář má známý hlas.

"Producent Oldřich Lichtenberg mi poprvé nabídl roli díky tomu, jak vypadám. Předtím to tady v Divadle Broadway vždycky nesnášeli, protože mi museli dávat paruky a tetování zapatlat. I to, co mám na sobě, je k nerozeznání od mého civilního oblečení. Je to úleva," pochvaloval si.

"V těch dobových představeních, kdy hraju například v Muži se železnou maskou, tak se mnou mají maskérky a parukáři hodně práce. I ve Tváři začínaly všechny moje proměny tím, že jsem šel na dvě hodiny do maskérny a skrývaly se kérky a stahovaly vlasy, aby se na ně dávaly nějaké normální," vyprávěl.

S tím, jak vypadá, je ale Vojta spokojený a neměnil by. "I když je to pro herce hendikep, neměnil bych. Chci si to jet podle svého. Ta bolest, kterou při tetování cítím, je sice nepříjemná, ale super je to uvědomění si, že to mám na celý život. Nechápu lidi, co si pak laserují celé tělo a dávaj si to pryč. Vím, co chci, a vím, co ke mně patří," uzavřel s tím, že s tetováním rozhodně nekončí. ■