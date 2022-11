Kojící houslistka Muzikářová sotva uhlídala své vnady: 4 měsíce po porodu musela čelit kritice za svoje tělo

Markéta Muzikářová Super.cz

Jsou to čtyři měsíce, co se Markéta Muzikářová stala trojnásobnou maminkou. Houslistka se velice brzy po narození syna Maxe dostala zpět na svou váhu. I tak se k ní donesla kritika na její postavu, která se jí celkem dotkla.

„Jsem na své váze zpátky. A chci ještě zhubnout. Dostala jsem výtku, že to není ideál a jsou různé takové řeči. Tak jsem si říkala, že si dám výzvu a pokusím se zhubnout 5 kilo,“ prozradila Super.cz hudebnice, která se objevila na premiéře muzikálu Okno mé lásky.

„Bylo to nepříjemné a dotklo se mě to, říkala jsem si, že by nikdo neměl řešit cizí váhu, ale hrozně mě to nakoplo,“ prozradila Markéta, která tentokrát byla středem pozornosti. A to kvůli svému bujnému dekoltu. „Připravovala jsem se docela rychle, chtěla jsem si vzít jiné šaty a byly velice odhalené, tak jsem zvolila tyhle. Jsou od Petry Pilařové a měla jsem je dva roky před porodem na vánoční turné s Inflagranti, jsem ráda, že se do nich zase vejdu,“ dodala hudebnice. ■