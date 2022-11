Dračice Sharlota předvedla nejen své potetované tělo: Na premiéře se kráska pochlubila sympatickou maminkou

Sharlota Frantinová Super.cz

Její muž samozřejmě nesměl chybět ani na slavnostní premiéře muzikálu v Divadle Broadway. A po odehraném představení se Sharlota pochlubila také sympatickou maminkou, která v hledišti nesměla chybět. „Jsem extrémně pyšná, co jsme dokázali za tu dobu vytvořit,“ svěřila se Sharlota, která na jevišti exceluje.

„Docela jsem byla i překvapená, že mě nechali vše zpívat tak, jak to cítím,“ prozradila kráska, která se nyní vedle divadla hodlá věnovat i manželovi. „Pro mě to byl nejdůležitější bod a jsem ráda, že jsem veškerou sílu věnovala tady tomu a věřím, že to teď po osobní stránce doženeme,“ dodala zpěvačka. ■