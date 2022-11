Takhle se obnažená Kim Kardashian vztekala, když se nevešla do šatů po Marilyn: Za tři týdny pak shodila 7 kilo

Kim Kardashian nemohla uvěřit, že jí jsou šaty Marilyn Monroe malé. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Muzeum Ripley’s Believe It Or Not, které v roce 2016 zaplatilo za šaty 4,8 milionu dolarů, odmítlo poskytnout televizní hvězdě originál šatů a na zkoušení dostala jejich repliku. Ta byla však z více poddajné látky a seděla jí skvěle.

Když však došlo na zkoušení originálu, nenasoukala se do nich přes boky. Kim neskrývala rozčarování, a dokonce odmítala uvěřit, že by se do šatů po ikonické herečce, která byla krev a mlíko, nevešla. Čtyřnásobná maminka byla rozhozená a vztekala se: „Umím čarovat se svými tvary, dokážu se vmáčknout do čehokoli!“

Kardashian se ale nehodlala vzdát a rozhodla se k extrémní třítýdenní dietě a tvrdému cvičebnímu režimu. Do plesu tak zvládla shodit neuvěřitelných sedm kilogramů za tři týdny, za čož pak slízla ostrou kritiku. Kim nakonec vynesla originál pouze na počáteční focení na červený koberec, ale na plese již měla na sobě repliku kvůli obavám z jeho poničení.

Nařčení z poškození se nakonec Kim stejně nevyhnula a médii proběhly fotografie, které měly dokazovat několik změn v oblasti zipu a pár vypadnutých korálků. Následně se však objevily zprávy, že šaty byly poškozeny již předtím, než si je Kim na ples vypůjčila. ■