Vyprsená Dominika Myslivcová na premiéře: Předvedla dechberoucí dekolt a něžnosti s přítelem

„Měla jsem den, že se mi absolutně nechtělo chystat, říkala jsem si, co si obleču, a nejraději bych šla v pyžamu. Vzala jsem si tento overal, namalovala jsem se asi za dvacet minut,“ svěřila se Super.cz Dominika, která byla ve svém modelu s hlubokým dekoltem k nepřehlédnutí.

Od svého partnera se sexy blondýnka nehnula ani na krok. Zamilovaná dvojice si neustále něco špitala a na chodbách divadla došlo i na něžnosti. „Musím přiznat, že divadlo miluji a že jsem si po čase udělala čas a mohla jsem přijít,“ dodala Dominika, která v minulosti pravidelně řešila svou váhu. Aktuálně je spokojená a nic ji netrápí.

„Pořád se mi to střídá, jsem typ holky, co nikdy nebude kost a kůže, jednu dobu jsem to řešila, skoro jsem nejedla. Chtěla jsem vypadat dokonale, ale prostě si říkám, že taková jsem, mám se ráda taková, jaká jsem, a jestli mám o kilo víc, nebo míň, to neřeším,“ dodala Myslivcová s tím, že i partner je spokojený. ■