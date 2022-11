Další fantastická proměna odtajněna: Takhle vypadá Ondřej Ruml jako Karel Gott v sérii Iveta

Ondřej Ruml TV Nova

Legendárního zpěváka v minisérii Iveta ztvární hudebník Ondřej Ruml (41). Přestože zpočátku mnohé výběr umělce překvapil, při zhlédnutí prvních záběrů museli uznat, že to byla nakonec skvělá volba. „Když jsem nad tím tak přemýšlel, napadlo mě, že najít vhodného herce pro roli Karla Gotta je tak trochu jako najít v přímé volbě vhodného prezidenta. Ta nabídka mě potěšila i vyděsila zároveň. Dal jsem si pár panáků a dní na rozmyšlenou, abych si to nějak v hlavě srovnal, protože jsem věděl, že to nebude jednoduché,“ svěřil se Ondřej Ruml, který se výzvě postavil čelem.

„Bylo potřeba na to jít tak, aniž by to byla laciná imitace, nebo až parodie, a zároveň aby to bylo konkrétní, přesné, a aby tam byly ty specifické věci které od Karla všichni známe. Měl jsem to štěstí znát Karla Gotta osobně a pamatuju si s ním spoustu zážitků a příhod. Nejvíc mě ale na něm bavilo, že si ze sebe dokázal dělat legraci, což není v showbyznysu, kde se spousta lidí bere nesympaticky vážně, úplně běžné. Možná i tohle mě přesvědčilo tu roli přijmout. Říkal jsem si, že kdyby tu Karel byl, tak by se dost možná dobře bavil,“ řekl o svém obsazení do role Ondřej Ruml. První záběry, které na place točil, probíhaly v pražské Lucerně a na místě se točilo první setkání Ivety Bartošové s Karlem Gottem.

Výběr umělce, který by zahrál mnohonásobného Českého slavíka, nebyl jednoduchý. Bylo potřeba najít někoho, kdo umí nejen skvěle zpívat. „Obsadit Karla Gotta byl zásadní problém, stejně jako u Ladislava Štaidla, protože dneska tyhle typy mužů, alespoň já mám ten pocit, malinko vymizely. Najít někoho, kdo by velmi dobře zpíval a trochu Karla Gotta připomínal, bylo velmi těžké. Dlouho jsme se zamýšleli a hledali, protože je to snad poprvé, co se Karel Gott objeví ve filmu. Nakonec jsme se rozhodli pro Ondřeje Rumla,“ říká režisér a scenárista Ivety Michal Samir a dodává:

„Zajímavé je, že kdykoliv se začneme bavit o Karlovi s někým známým, lidé mají tendenci začít ho imitovat. Někdy je to trapnější, někdy je to lepší, ale Ondřej je v tom šikovný a velmi dobrý, takže si myslím, že až začne mluvit a zpívat jako Karel Gott, bude to skvělé."